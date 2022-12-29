Выявлены нарушения в рекламе алкогольных напитков - Госслужба Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Государственная служба по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком при министерстве экономики Азербайджана проводит регулярные мониторинги в целях государственного контроля за рекламной деятельностью.

Как сообщает Trend в четверг со ссылкой на госслужбу, в результате мониторингов были выявлены признаки нарушения требований законодательства в рекламе, размещаемой в некоторых средствах массовой информации и социальных сетях рядом хозяйствующих субъектов, занимающихся производством и реализацией алкогольных напитков. Так, в рекламе не указывалось о вреде алкоголя для здоровья, был допущен ряд других нарушений.

Согласно законодательству, запрещены формирование в рекламе алкоголя мнения о том, что употребление алкогольных напитков якобы поможет добиться успехов в профессии, спорте или иных сферах, улучшить свое физическое или эмоциональное состояние, а также дискредитация тех, кто не употребляет алкогольные напитки, использование изображений известных в обществе личностей, героев кино и мультипликационных фильмов, животных, демонстрация процесса употребления алкогольных напитков. Реклама крепких алкогольных напитков должна сопровождаться предупреждением о том, что чрезмерное их употребление вредно для здоровья. Этому предупреждению должно быть отведено не менее 10 процентов рекламного пространства.

Госслужба начала расследование по признакам нарушения закона. В соответствии с результатами расследования будут приняты соответствующие законодательству меры.

(Перевод: Фидан Мустафаева)