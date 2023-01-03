В Азербайджане изменены правила возврата части НДС - депутат

БАКУ /Trend/ - С 1 января вступили в силу изменения в Налоговый кодекс Азербайджана.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал депутат Милли Меджлиса (парламент) Вугар Байрамов.

Он отметил, что одно из изменений касается правил возврата части НДС.

"С января при безналичных платежах часть НДС возвращается в размере не 15, а 17,5 процента, а при оплате наличным способом - в размере 5% вместо 10%", - сказал Байрамов.

Депутат отметил, что при безналичных платежах на освобожденных территориях возврат части НДС предусмотрен в размере 30 процентов.

В целом в Карабахе и Восточном Зангезуре с 1 января началось применение обширных льгот, рассчитанных на период в десять лет, добавил он.

(Перевод: Нубар Кулузаде)