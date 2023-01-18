БАКУ /Trend/ - Компания Signify приступила к реализации проектов в аграрной сфере Азербайджана.

Как передает в среду Trend, об этом этом сказал генеральный исполнительный директор компании Signify (прежнее название Philips Lighting) Эрик Рондолат на встрече с Президентом Ильхамом Алиевым в Давосе.

Эрик Рондолат также проинформировал Президента Ильхама Алиева о фасадном освещении, которое будет реализовано в городе Баку, освещении телебашни в Шуше, проектах, которые будут осуществлены в аграрном секторе. Было сообщено, что реализация проектов в аграрной сфере уже началась. Это приведет к увеличению производительности в теплицах более чем в два раза. Будет достигнута значительная экономия энергопотребления, что имеет особое значение с точки зрения поддержки бизнеса.