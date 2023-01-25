Центробанк Азербайджана выставил на аукцион краткосрочные ноты

БАКУ /Trend/ - 25 января на Бакинской фондовой бирже (БФБ) прошли два аукциона по размещению 28-дневных и 84-дневных краткосрочных нот Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на сумму 90 миллионов манатов, сообщает в среду Trend со ссылкой на БФБ.

По данным регулятора, в ходе первого аукциона девять инвесторов подали 13 заявок.

Общая сумма заявок по номинальным ценам составила 63 040 000 манатов.

В соответствии с решением ЦБА средневзвешенная цена одной ноты составила 9948,1105 маната (6,71 процента).

По итогам аукциона объем размещенных нот составил 45 000 000 манатов.

Дата погашения нот - 22 февраля 2023 года.

По итогам второго аукциона девять инвесторов подали 12 заявок.

Общая сумма заявок по номинальным ценам составила 56 120 000 манатов.

В соответствии с решением ЦБА средневзвешенная цена одной ноты составила 9817,8864 маната (7,95 процента).

По итогам аукциона объем размещенных нот составил 45 000 000 манатов.

Дата погашения нот - 19 апреля 2023 года.

Отметим, что покупателями нот Центрального банка Азербайджана могут выступать только местные банки, действующие на основании лицензии.