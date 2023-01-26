Минсельзхоз Азербайджана о господдержке производства продовольственной пшеницы

БАКУ /Trend/ - Геополитическая ситуация, сложившаяся сегодня в мире, а также глобальные климатические изменения влияют на рост цен на продукты питания. Министерство сельского хозяйства Азербайджана проводит работу в этом направлении.

Как сообщает в четверг Trend, об этом на сегодняшнем парламентском заседании Комитета по аграрной политике заявил начальник отдела землепользования Министерства сельского хозяйства Азербайджана Фиридун Тагиев.

Начальник отдела сообщил, что подписан указ о стимулировании продовольственной пшеницы.

"Прежде всего, наша зависимость связана с импортом пшеницы. Фермеры, использующие систему орошения Pivot, получат субсидию в размере 100 манатов на каждую тонну продовольственной пшеницы, если они заключат соглашение с министерством. Это серьезный стимул, и к нему есть интерес. На первом этапе мы определили 23 500 гектаров и представили их в Кабинет министров. Сегодня в нашей стране на 56 тысячах гектаров внедрена система кругового орошения Pivot.

Это очень важно для нас, как для страны, испытывающей нехватку воды. В течение пяти лет планируется довести 56 тысяч гектаров до 200 тысяч. Это серьезная цифра и требует серьезных финансовых средств. Мы сделали примерный расчет, инвестиционный стимул, предоставленный государством в рамках данного указа, превышает миллиард манатов. Считаем, что это серьезно поспособствует развитию сельского хозяйства", - отметил он.

(Перевод: Нубар Кулузаде)