Центробанк Азербайджана выставил на аукцион краткосрочные ноты

БАКУ /Trend/ - 26 января на Бакинской фондовой бирже (БФБ) прошли два аукциона по размещению 168-дневных и 252-дневных краткосрочных нот Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на сумму 30 миллионов манатов, сообщает в четверг Trend со ссылкой на БФБ.

По данным регулятора, в ходе первого аукциона шесть инвесторов подали семь заявок.

Общая сумма заявок по номинальным ценам составила 18 000 000 манатов.

В соответствии с решением ЦБА средневзвешенная цена одной ноты составила 9615,5369 маната (8,57 процента).

По итогам аукциона объем размещенных нот составил 15 000 000 манатов.

Дата погашения облигаций - 13 июля 2023 года.

По итогам второго аукциона восемь инвесторов подали 10 заявок.

Общая сумма заявок по номинальным ценам составила 20 060 000 манатов.

В соответствии с решением ЦБА средневзвешенная цена одной облигации составила 9389,2213 маната (9,29 процента).

По итогам аукциона объем размещенных нот составил 15 000 000 манатов.

Дата погашения облигаций - 5 октября 2023 года.

Отметим, что покупателями нот Центрального банка Азербайджана могут выступать только местные банки, действующие на основании лицензии.