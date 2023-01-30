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Азербайджан и Венгрия подписали меморандум по сотрудничеству в сфере природного газа

Экономика Материалы 30 января 2023 17:07 (UTC +04:00)
Азербайджан и Венгрия подписали меморандум по сотрудничеству в сфере природного газа

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БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Венгрия подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере природного газа.

Как сообщает в понедельник Trend, 30 января в Будапеште по завершении встречи Президента Азербайджана Ильхама Алиева с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в расширенном составе были подписаны азербайджано-венгерские документы.

"Меморандум о взаимопонимании между министерством экономики Азербайджанской Республики и министерством иностранных дел и торговли Венгрии о сотрудничестве в области природного газа" подписали министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сиярто.

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