Азербайджан и Венгрия подписали меморандум по сотрудничеству в сфере природного газа

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Венгрия подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере природного газа.

Как сообщает в понедельник Trend, 30 января в Будапеште по завершении встречи Президента Азербайджана Ильхама Алиева с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в расширенном составе были подписаны азербайджано-венгерские документы.

"Меморандум о взаимопонимании между министерством экономики Азербайджанской Республики и министерством иностранных дел и торговли Венгрии о сотрудничестве в области природного газа" подписали министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сиярто.