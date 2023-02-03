Доходы по банковским картам выпущенным в Азербайджана будут облагаться налогом

БАКУ /Trend/ - Доходы начисленные на остаток средств по банковским картам выпущенным в Азербайджана будут облагаться налогом в размере 10 процентов.

Об этом сказал в пятницу Trend источник на финансовом рынке.

По словам источника, данный процент будет удерживаться со стороны банка и уплачена в Государственную налоговую службу (ГНС).

"В целом, любой процентный доход, в частности по вкладам, депозитам, остатку на счет, будет облагаться налогом в размере 10 процентов", - добавил источник.

Отметим, что ранее регулятор сообщал, что не ожидает снижения числа вкладов и их объемов в связи с налогообложением прибыли.

В 2016 году со стороны ГНС был принят закон об освобождении прибыли по вкладам сроком на семь лет, однако, первого февраля 2023 года этот срок истек. Отныне, налогом будет облагаться лишь сумма прибыли, а не весь объем вклада.