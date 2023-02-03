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На дороге Баку-Губа-Госграница с РФ идет строительство пешеходных переходов (ФОТО/ВИДЕО)

Экономика Материалы 3 февраля 2023 15:13 (UTC +04:00)
На дороге Баку-Губа-Госграница с РФ идет строительство пешеходных переходов (ФОТО/ВИДЕО)

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - В целях обеспечения удобного и безопасного пересечения автодорог гражданами, проживающими на участках магистральных автомобильных дорог, проходящих в непосредственной близости от столицы, в нескольких местах ведется строительство надземных пешеходных переходов.

Как сообщили в пятницу Trend в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана, ускоренными темпами продолжается строительство надземного пешеходного перехода на 46,9 километровом участке автодороги М-1 Баку-Губа-Государственная граница с Российской Федерацией.

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На дороге Баку-Губа-Госграница с РФ идет строительство пешеходных переходов (ФОТО/ВИДЕО)
На дороге Баку-Губа-Госграница с РФ идет строительство пешеходных переходов (ФОТО/ВИДЕО)
На дороге Баку-Губа-Госграница с РФ идет строительство пешеходных переходов (ФОТО/ВИДЕО)
На дороге Баку-Губа-Госграница с РФ идет строительство пешеходных переходов (ФОТО/ВИДЕО)
На дороге Баку-Губа-Госграница с РФ идет строительство пешеходных переходов (ФОТО/ВИДЕО)
На дороге Баку-Губа-Госграница с РФ идет строительство пешеходных переходов (ФОТО/ВИДЕО)
На дороге Баку-Губа-Госграница с РФ идет строительство пешеходных переходов (ФОТО/ВИДЕО)
На дороге Баку-Губа-Госграница с РФ идет строительство пешеходных переходов (ФОТО/ВИДЕО)
На дороге Баку-Губа-Госграница с РФ идет строительство пешеходных переходов (ФОТО/ВИДЕО)
На дороге Баку-Губа-Госграница с РФ идет строительство пешеходных переходов (ФОТО/ВИДЕО)
На дороге Баку-Губа-Госграница с РФ идет строительство пешеходных переходов (ФОТО/ВИДЕО)
На дороге Баку-Губа-Госграница с РФ идет строительство пешеходных переходов (ФОТО/ВИДЕО)
На дороге Баку-Губа-Госграница с РФ идет строительство пешеходных переходов (ФОТО/ВИДЕО)
На дороге Баку-Губа-Госграница с РФ идет строительство пешеходных переходов (ФОТО/ВИДЕО)
На дороге Баку-Губа-Госграница с РФ идет строительство пешеходных переходов (ФОТО/ВИДЕО)
На дороге Баку-Губа-Госграница с РФ идет строительство пешеходных переходов (ФОТО/ВИДЕО)
На дороге Баку-Губа-Госграница с РФ идет строительство пешеходных переходов (ФОТО/ВИДЕО)
На дороге Баку-Губа-Госграница с РФ идет строительство пешеходных переходов (ФОТО/ВИДЕО)
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