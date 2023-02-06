В Азербайджане ряд медиа-услуг освобождаются от налогов

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане ряд услуг медиа-субъектов освобождаются от налогов.

Как сообщает в понедельник Trend, в связи с этим на сегодняшнем заседании парламентского Комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству были вынесены на обсуждение изменения в Налоговый кодекс.

Согласно изменению, предоставление медиапродукции, производимой субъектами медиа (за исключением субъектов аудиовизуальных медиа), а также выполнение нерезидентами, не имеющими постоянного представительства в Азербайджане, работ и оказание услуг, непосредственно связанных с медиадеятельностью, субъектам медиа (за исключением субъектов аудиовизуальных медиа), освобождаются от налога с 1 января 2023 года сроком на 3 года.

Изменения в статье 4 Закона "О медиа" предусматривают содействие развитию медиа и стимулирование деятельности субъектов медиа. В соответствии с этим законом предлагается внести изменения в Налоговый кодекс Азербайджана.

(Перевод: Фидан Мустафаева)