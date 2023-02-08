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Пожертвования через электронные платежные системы пострадавшим в Турции не облагаются налогами - госслужба

Экономика Материалы 8 февраля 2023 14:32 (UTC +04:00)
Пожертвования через электронные платежные системы пострадавшим в Турции не облагаются налогами - госслужба

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - Пожертвования через электронные платежные системы пострадавшим в Турции не облагаются налогами. Об этом сказали в среду Trend в Государственной налоговой службе при министерстве экономики Азербайджана.

"В настоящее время платежи, осуществляемые гражданами в электронном виде с целью оказания помощи пострадавшим в результате землетрясения в Турции и не связанные с покупкой каких-либо работ и услуг, предоставляемых в режиме электронной торговли, не подлежат обложению НДС в размере 18%. Для возврата удержанных сумм налога при осуществлении таких переводов гражданам рекомендуется обращаться в банки, клиентами которых они являются и посредством которых осуществлено перечисление", - сообщили в ГНС.

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