Пожертвования через электронные платежные системы пострадавшим в Турции не облагаются налогами - госслужба

БАКУ /Trend/ - Пожертвования через электронные платежные системы пострадавшим в Турции не облагаются налогами. Об этом сказали в среду Trend в Государственной налоговой службе при министерстве экономики Азербайджана.

"В настоящее время платежи, осуществляемые гражданами в электронном виде с целью оказания помощи пострадавшим в результате землетрясения в Турции и не связанные с покупкой каких-либо работ и услуг, предоставляемых в режиме электронной торговли, не подлежат обложению НДС в размере 18%. Для возврата удержанных сумм налога при осуществлении таких переводов гражданам рекомендуется обращаться в банки, клиентами которых они являются и посредством которых осуществлено перечисление", - сообщили в ГНС.