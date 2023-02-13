Азербайджан на первом месте в рейтинге стран СНГ и Грузии по покупательной способности пенсий

БАКУ /Trend/ - Азербайджан продолжает занимать первое место в рейтинге стран СНГ и Грузии в международном долларовом выражении, рассчитанном на основе паритета покупательной способности минимальных и среднемесячных пенсионных показателей.

Как сообщает в понедельник Trend, а по номинальным размерам минимальной и среднемесячной пенсии наша страна занимает второе место в этом рейтинге.

В рамках последовательных социальных реформ, проводимых в Азербайджане за последние пять лет, минимальная пенсия была увеличена в 2,5 раза до 280 манатов, среднемесячная пенсия повысилась в 2 раза до 423 манатов, среднемесячная пенсия по возрасту достигла 456 манатов.

(Перевод: Фидан Мустафаева)