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В Азербайджане с сегодняшнего дня ужесточается регистрация мобильных телефонов

Экономика Материалы 15 февраля 2023 12:23 (UTC +04:00)
В Азербайджане с сегодняшнего дня ужесточается регистрация мобильных телефонов

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - С сегодняшнего дня IMEI номера мобильных телефонов, ввозимых в Азербайджан физическими лицами для личного пользования и незадекларированных в таможенных органах, не будут регистрироваться соответствующим центром Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана.

Как сообщает в среду Trend, в связи с этим на официальных сайтах Государственного таможенного комитета и Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана размещены соответствующие уведомления.

Согласно постановлению Кабинета министров Азербайджана от 14 октября 2013 года, мобильные телефоны, ввозимые из-за рубежа, подлежат обязательному декларированию в таможенном органе. Однако до сегодняшнего дня выявлялись случаи уклонения от декларирования. С 15 февраля на территории страны IMEI номера незадекларированных и неоплаченных телефонных устройств не будут регистрироваться в мобильной сети центром Министерства цифрового развития и транспорта.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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