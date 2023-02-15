В Азербайджане с сегодняшнего дня ужесточается регистрация мобильных телефонов

БАКУ /Trend/ - С сегодняшнего дня IMEI номера мобильных телефонов, ввозимых в Азербайджан физическими лицами для личного пользования и незадекларированных в таможенных органах, не будут регистрироваться соответствующим центром Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана.

Как сообщает в среду Trend, в связи с этим на официальных сайтах Государственного таможенного комитета и Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана размещены соответствующие уведомления.

Согласно постановлению Кабинета министров Азербайджана от 14 октября 2013 года, мобильные телефоны, ввозимые из-за рубежа, подлежат обязательному декларированию в таможенном органе. Однако до сегодняшнего дня выявлялись случаи уклонения от декларирования. С 15 февраля на территории страны IMEI номера незадекларированных и неоплаченных телефонных устройств не будут регистрироваться в мобильной сети центром Министерства цифрового развития и транспорта.

(Перевод: Фидан Мустафаева)