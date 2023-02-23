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В Азербайджане вырос объем средств, направляемых в госбюджет от аренды госимущества - министр

Экономика Материалы 23 февраля 2023 15:54 (UTC +04:00)
В Азербайджане вырос объем средств, направляемых в госбюджет от аренды госимущества - министр

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - В 2022 году в государственный бюджет было направлено 24,8 миллиона манатов от аренды государственного имущества.

Об этом, как сообщает в четверг Trend, написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

В публикации говорится, что возрастает показатель доходов от управления государственным имуществом в формировании доходов бюджета.

"В 2022 году в государственный бюджет поступило 24,8 миллиона манатов от сдачи в аренду государственных объектов недвижимости. Этот показатель вырос на 53,3 процента по сравнению с 2021 годом", - пишет министр.

В Азербайджане вырос объем средств, направляемых в госбюджет от аренды госимущества - министр
В Азербайджане вырос объем средств, направляемых в госбюджет от аренды госимущества - министр
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