В Азербайджане вырос объем средств, направляемых в госбюджет от аренды госимущества - министр

БАКУ /Trend/ - В 2022 году в государственный бюджет было направлено 24,8 миллиона манатов от аренды государственного имущества.

Об этом, как сообщает в четверг Trend, написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

В публикации говорится, что возрастает показатель доходов от управления государственным имуществом в формировании доходов бюджета.

"В 2022 году в государственный бюджет поступило 24,8 миллиона манатов от сдачи в аренду государственных объектов недвижимости. Этот показатель вырос на 53,3 процента по сравнению с 2021 годом", - пишет министр.