Исламский банк развития заинтересован в проектах, реализуемых в Азербайджане - министр (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Исламский банк развития (IsDB) заинтересован в участии в проектах, реализуемых в Азербайджане.

Об этом, как сообщает в понедельник Trend, написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"На встрече с президентом банка Мухаммадом Сулейманом Аль-Джассером мы обсудили текущее состояние двусторонних отношений, восстановление освобожденных от оккупации территорий, реализацию совместных проектов и возможности создания новых платформ сотрудничества», - говорится в публикации.

Группа IsDB поддерживает прочные отношения с Азербайджаном и стремится содействовать его социально-экономическому развитию. Группа одобрила в Азербайджане финансирование проектов на общую сумму 1,2 миллиарда долларов. Портфель включает финансирование в размере 956 миллионов долларов со стороны IsDB, 120,2 миллиона долларов, одобренных ICD (Исламская корпорация по развитию частного сектора), 83,4 миллиона долларов в торговых операциях ITFC (Международная исламская торгово-финансовая корпорация) и 19,4 миллиона долларов в других фондах и операциях группы IsDB. Кроме того, ICIEC (Исламская корпорация по страхованию инвестиций и экспортных кредитов) предоставила 92,5 миллиона долларов в качестве страхования бизнеса и 75,5 миллиона долларов в качестве новых страховых обязательств.