В Азербайджане вырос объем страховых выплат за ДТП по системе "Зеленая карта"

БАКУ /Trend/ - В 2022 году Бюро обязательного страхования Азербайджана осуществило выплаты по системе "Зеленой карты" на сумму 910 421 манатов за дорожно-транспортные происшествия (ДТП), произошедшие за рубежом.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Бюро обязательного страхования Азербайджана, это на 27,8 процента больше, чем в 2021 году.

В прошлом году средняя страховая выплата по одному случаю ДТП составила 3 128 манатов, что на 2,3 процента больше, чем в позапрошлом году.

Кроме того, осуществлено выплат в объеме более чем 139 тысяч манатов за страховые случаи, совершенные иностранными гражданами на территории страны.

"Страховые случаи произошли в основном в России и Турции. А по событиям, произошедшим на территории Азербайджана с участием иностранных граждан, самая большая выплата приходится на Россию – 103 107 манатов", - отметили в бюро.

Отметим, что "Зеленая карта" в страховой деятельности - это международный договор страхования автогражданской ответственности, а также соглашение о взаимном признании странами-участницами страхового полиса по страхованию ответственности владельцев автотранспортных средств.