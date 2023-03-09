Продана часть выставленных минтруда Азербайджана на продажу квартир (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Продана часть квартир, реализация которых осуществляется министерством труда и социальной защиты населения Азербайджана через портал ms.sosial.gov.az.

Об этом Trend сообщили в четверг в министерстве труда и социальной защиты населения.

С группой лиц, забронировавших квартиры в новом жилом комплексе в поселке Рамана в Баку, заключен нотариально заверенный договор купли-продажи с полной оплатой стоимости выбранной ими квартиры. После этого квартиры были переданы их владельцам.

В настоящее время через портал ms.sosial.gov.az продолжается процесс бронирования квартир. Лица, забронировавшие квартиры, приглашаются на оформление договора купли-продажи.

Напомним, что 1662 квартиры, выставленные на продажу, расположены в домах в поселках Рамана и Кюрдаханы Сабунчинского района столицы, в поселке Умид Гарадагского района, а также в новых жилых домах в Абшеронском и Самухском районах.

Эти квартиры также можно приобрести по ипотечному кредиту, обратившись в банки.

Продажа квартир через портал продлится до 1 июля текущего года.