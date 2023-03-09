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Продана часть выставленных минтруда Азербайджана на продажу квартир (ФОТО)

Экономика Материалы 9 марта 2023 17:40 (UTC +04:00)
Продана часть выставленных минтруда Азербайджана на продажу квартир (ФОТО)

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Продана часть квартир, реализация которых осуществляется министерством труда и социальной защиты населения Азербайджана через портал ms.sosial.gov.az.

Об этом Trend сообщили в четверг в министерстве труда и социальной защиты населения.

С группой лиц, забронировавших квартиры в новом жилом комплексе в поселке Рамана в Баку, заключен нотариально заверенный договор купли-продажи с полной оплатой стоимости выбранной ими квартиры. После этого квартиры были переданы их владельцам.

В настоящее время через портал ms.sosial.gov.az продолжается процесс бронирования квартир. Лица, забронировавшие квартиры, приглашаются на оформление договора купли-продажи.

Напомним, что 1662 квартиры, выставленные на продажу, расположены в домах в поселках Рамана и Кюрдаханы Сабунчинского района столицы, в поселке Умид Гарадагского района, а также в новых жилых домах в Абшеронском и Самухском районах.

Эти квартиры также можно приобрести по ипотечному кредиту, обратившись в банки.

Продажа квартир через портал продлится до 1 июля текущего года.

Продана часть выставленных минтруда Азербайджана на продажу квартир (ФОТО)
Продана часть выставленных минтруда Азербайджана на продажу квартир (ФОТО)
Продана часть выставленных минтруда Азербайджана на продажу квартир (ФОТО)
Продана часть выставленных минтруда Азербайджана на продажу квартир (ФОТО)
Продана часть выставленных минтруда Азербайджана на продажу квартир (ФОТО)
Продана часть выставленных минтруда Азербайджана на продажу квартир (ФОТО)
Продана часть выставленных минтруда Азербайджана на продажу квартир (ФОТО)
Продана часть выставленных минтруда Азербайджана на продажу квартир (ФОТО)
Продана часть выставленных минтруда Азербайджана на продажу квартир (ФОТО)
Продана часть выставленных минтруда Азербайджана на продажу квартир (ФОТО)
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