Развитие транспортных путей является приоритетным вопросом - Рашад Набиев

БАКУ /Trend/ - Развитие транспортных путей является приоритетным вопросом.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев на панельном заседании в рамках X Глобального Бакинского форума.

Он отметил, что вместе с партнерами проводится очень эффективная работа.

"За последние годы мы добились повышения эффективности. Зангезурский коридор даст дополнительный потенциал. За последний период на освобожденных территориях были построены два международных аэропорта", - сказал Набиев.

Отметим, что под патронажем Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, при организации Международного центра Низами Гянджеви 9 марта начал работу X Глобальный Бакинский форум на тему "Мир сегодня: вызовы и надежды".

На форуме, который продлится до 11 марта, будут рассмотрены факторы, создающие угрозу новому миропорядку, в том числе вопросы безопасности и перспективы обеспечения мира, установление стабильности в разделенном мире, его влияние на глобальный мир, будут обсуждены пути решения стоящих перед ним вызовов, рассмотрены конфликты, мегаугрозы, потрясающие мир, в том числе климатические, продовольственные, вопросы ядерной безопасности, пройдет обмен мнениями относительно работы, которую предстоит проделать в постпандемический период. Кроме того, основными темами обсуждения будут меры по предотвращению миграции как симптома глобальной бедности, неравенства, климатического кризиса и конфликтов. Участники поделятся своими представлениями о будущем Европы, изучат источники популизма и экстремизма, определят пути эффективной борьбы с ними.

(Перевод: Фидан Мустафаева)