Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика

Официальный курс маната к мировым валютам на 31 марта

Экономика Материалы 31 марта 2023 09:14 (UTC +04:00)
Официальный курс маната к мировым валютам на 31 марта

Читайте Trend в

Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 31 марта 2023 года установлен на уровне 1,7 и 1,8534 маната соответственно, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА).

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным ЦБА на пятницу:

Валюты

1 доллар США

USD

1,7

1 евро

EUR

1,8534

1 австралийский доллар

AUD

1,1406

1 аргентинский песо

ARS

0,0082

1 белорусский рубль

BYN

0,6735

1 бразильский реал

BRL

0,3337

1 дирхам ОАЭ

AED

0,4629

1 южноафриканский ранд

ZAR

0,0953

100 южнокорейских вон

KRW

0,1312

1 чешская крона

CZK

0,0788

100 чилийских песо

CLP

0,2151

1 китайский юань

CNY

0,2478

1 датская крона

DKK

0,2488

1 грузинский лари

GEL

0,6654

1 гонконгский доллар

HKD

0,2166

1 индийская рупия

INR

0,0207

1 британский фунт стерлингов

GBP

2,1066

100 индонезийских рупий

IDR

0,0114

100 иранских риалов

IRR

0,004

1 шведская крона

SEK

0,1639

1 швейцарский франк

CHF

1,8599

1 израильский шекель

ILS

0,4728

1 канадский доллар

CAD

1,2566

1 кувейтский динар

KWD

5,544

1 казахский тенге

KZT

0,0038

1 кыргызский сом

KGS

0,0194

100 ливанских фунтов

LBP

0,0113

1 малайзийский ринггит

MYR

0,3855

1 мексиканский песо

MXN

0,0939

1 молдавский лей

MDL

0,0924

1 египетский фунт

EGP

0,055

1 норвежская крона

NOK

0,1634

100 узбекских сомов

UZS

0,0149

1 польский злотый

PLN

0,3966

1 российский рубль

RUB

0,022

1 сингапурский доллар

SGD

1,2808

1 саудовский риал

SAR

0,4529

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

XDR

2,2877

1 турецкая лира

TRY

0,0886

1 тайваньский доллар

TWD

0,0558

1 таджикский сомони

TJS

0,1559

1 новый туркменский манат

TMT

0,4857

1 украинская гривна

UAH

0,0461

100 японских йен

JPY

1,2803

1 новозеландский доллар

NZD

1,0679

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости