CITIBANK, RAIFFEISEN BANK нарушают законодательство Азербайджана и международные нормы, финансируя сепаратистов в Карабахе - Фарид Бахшиев

БАКУ /Trend/ - Агентство развития под названием «Мы — Наши Горы», созданное российским миллиардером армянского происхождения Рубеном Варданяном, в рамках сотрудничества с Арменией и международными структурами реализует в Карабахе ряд проектов под видом «гуманитарной деятельности».

Среди проектов, доведенных до широкой общественности на официальном сайте агентства идет сбор пожертвований на проведение конкурса под названием Юношеский Чемпионат «Давид-Бек», который включает в себя системную военную подготовку и обучение. Отмечается, что общий бюджет конкурса, который запланирован на январь-май текущего года, составляет примерно 212 тысяч долларов США. Целью мероприятия является популяризация военной тематики среди молодежи, обеспечение готовности молодежи к боевым действиям и формирование опытных боевых отрядов.

Пожертвования могут быть сделаны банковским переводом и кредитной картой, и хотя основной банковский счет принадлежит AMERIABANK армянского происхождения, есть также банки-корреспонденты для переводов в долларах - CITIBANK NA, NEW YORK, банк для перевода в евро - RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG, VIENNA, а также банк для перевода в рублях - RAIFFEISEN BANK MOSCOW.

Как сказал Trend, финансовый эксперт, партнер компании Ekvita Фарид Бахшиев, с правовой точки зрения, проведение любых банковских операций, тем или иным банком, регулируются законодательством страны, где банк зарегистрирован.

«Однако, существуют и базельские принципы по регулированию транснациональных финансовых переводов и в данном контексте мы видим также нарушение этих международных принципов. Наряду с этим, каждый банк имеет локальные (корпоративные) правила и нормы. Во всех этих трех случаях, проведение операций через счета этих банков полностью нарушают как международные и национальные требования, так и корпоративную этику банка», - сказал он.

Бахшиев отметил, что реализация сепаратистами в Карабахе ряда проектов под видом «гуманитарной деятельности» и участие в этой незаконной деятельности таких международных банков, как CITIBANK NA, NEW YORK, RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG, VIENNA, а также RAIFFEISEN BANK MOSCOW нарушает и законодательство Азербайджана.

«Хочу подчеркнуть и о существовании рекомендаций, которые обеспечивают международный стандарт по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (FATF 40 + 9), и осуществление банками каких-либо финансовых операций на оккупированных территориях или образованиях, не признанных Организацией Объединенных Наций - нарушает требования FATF», - заявил он.