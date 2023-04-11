МВФ ухудшил прогноз по темпам роста мирового ВВП

Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил свой прогноз по темпам роста мирового ВВП до 2,8% в 2023 году и до 3% в 2024 году. Об этом говорится в опубликованном во вторник докладе фонда о перспективах развития мировой экономики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Согласно нашим последним прогнозам, темпы роста мировой экономики составят 2,8% в этом году, а затем немного повысятся до 3% в 2024 году", - отмечается в документе, представленном в рамках весенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка. Январский прогноз по росту мирового ВВП в этом году ухудшен на 0,1 процентных пункта (п. п.). Прогноз по увеличению данного показателя в следующем году также ухудшен на 0,1 п. п.

"Мировая инфляция будет снижаться, хотя и медленнее, чем первоначально ожидалось, с 8,7% в 2022 году до 7% в этом году и до 4,9% в 2024 году", - говорится в документе. В нем подчеркивается, что "на поверхности экономика, как кажется, нацелена на постепенное восстановление после мощных ударов". Они связаны с пандемией ковида, а также с событиями в Украине, говорится в докладе. "Однако под поверхностью нарастает турбулентность, ситуация остается достаточно хрупкой, о чем напомнил нам недавний виток нестабильности в банковской сфере", - полагают в фонде.

Как подчеркнул главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуринша в своем блоге на сайте финучреждения, "замедление экономики в этом году сконцентрировано главным образом в развитых странах, особенно в еврозоне и Соединенном Королевстве". Согласно оценкам фонда, риски для мировой экономики связаны с тем, что высокая инфляция сохраняется дольше, чем ранее ожидалось. Кроме того, опасность связана с возможностью "более продолжительного, чем ожидалось, ужесточения глобальных финансовых условий" из-за "недавней нестабильности в банковской системе". В МВФ полагают, что в случае активизации боевых действий на Украине могут последовать "скачки цен на продовольствие и энергоносители, повышающие инфляцию".

В докладе подчеркивается, что "из-за пандемии и экономических потрясений в последние три года частная и государственная задолженность в большинстве стран достигла уровня, которого не было в течение десятилетий, и она остается высокой".