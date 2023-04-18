ЕС предоставит Азербайджану финансирование в рамках совместной с Советом Европы программы

БАКУ /Trend/ - В рамках третьей фазы программы "Партнерство за надлежащее управление" (PGGIII) в Азербайджане будут осуществлены четыре страновых проекта.

Об этом, как передает во вторник Trend, сказал на презентации, посвящённой реализации третьей фазы совместной программы ЕС и Совета Европы PGGII на 2023-2027 годы, посол ЕС в Азербайджане Петер Михалко.

Посол подчеркнул, что общая сумма, необходимая для реализации проекта, составляет 2,5 миллиона евро, из которых 80 процентов предоставляется Евросоюзом.

"Данная программа направлена на поддержку властей Азербайджана в укреплении институциональных возможностей по борьбе с экономической преступностью и ее предотвращению, на поддержку реформ в судебной системе и борьбу с неравенством", - сказал посол.

Михалко выразил надежду, что эта программа будет способствовать привлечению новых инвестиций в Азербайджан.

Отметим, что программа "Партнерство за надлежащее управление" - это совместная инициатива Евросоюза и Совета Европы в регионе Восточного партнерства.

Данная программа оказывает странам Восточного партнерства поддержку в приближении их законодательства и практики к европейским стандартам в области прав человека, верховенства закона и демократии.