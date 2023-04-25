Подорожала аренда квартир в ряде районов Баку

БАКУ /Trend/ - 28 апреля в Баку стартует Гран-при Азербайджана "Формулы 1". В связи с этим в центре города и в непосредственной близости от центра подорожала аренда номеров в отелях и посуточная аренда квартир.

Эксперт по недвижимости Рамиль Гасымзаде сообщил Trend, что в два раза подорожала посуточная аренда квартир в домах, откуда можно наблюдать за гонками "Формулы-1".

"Повышение стоимости аренды носит временный характер. Суточная аренда квартир варьирует от 300 до 500 манатов. В обычные дни это 100-150 манатов. Основная причина повышения - приток туристов в страну из-за гонок", - отметил эксперт.

В Ассоциации отелей Азербайджана Trend сообщили, что в связи с гонками "Формулы 1" уже полностью заполнены места во всех центральных отелях Баку.

"В связи с соревнованиями ряд крупных отелей, расположенных в центре города, принял большое количество туристов. Отели, которые находятся несколько дальше от трассы Формулы 1, заполнены более чем на 70%. Это очень хороший показатель для сезона. В отелях поменьше тоже много туристов. Фанаты "Формулы 1" - как правило, финансово обеспеченные люди. В связи с этим они отдают предпочтение более комфортабельным отелям, сетевым отелям. В основном места в отелях забронированы гражданами Турции, России, Казахстана, Грузии, США и европейских стран. Проведение гонок "Формулы 1" способствует продвижению страны, в том числе развитию туризма", - сказали в Ассоциации.

В отелях, расположенных в центре города, Trend сообщили, что все места, откуда можно наблюдать за гонками, уже заполнены.

"Цены на места в отелях выросли по сравнению с предыдущими месяцами - от 50 до 300 манатов, в зависимости от предоставляемых услуг. Причина роста цен связана не только с сезоном пребывания. среди услуг, предоставляемых туристам, также организация внутригородских и региональных поездок", - сообщил источник.

Отметим, что Гран-при Азербайджана "Формулы 1" 2023 года пройдет с 28 по 30 апреля. Большинство купивших билеты на Гран-при - граждане Великобритании и Нидерландов.