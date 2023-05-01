Обсуждено сотрудничество в автомобильной промышленности между Азербайджаном и Узбекистаном

БАКУ /Trend/ - Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с находящимся с визитом в Баку руководителем узбекского АО "Узавтосаноат" Улугбеком Розукуловым.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом министр написал на своей странице в Twitter.

Было отмечено, что на встрече обсуждалось сотрудничество Азербайджана и Узбекистана в автомобильной промышленности.

"Мы провели переговоры с руководителем АО" Узавтосаноат" Узбекистана Улугбеком Розукуловым о созданных азербайджано-узбекским экономическим партнерством для укрепления связей между бизнес-кругами наших стран возможностях, потенциальных проектах и расширении сотрудничества в автомобильной промышленности", - говорится в публикации.

Отметим, что в рамках визита У.Розукулов примет участие в церемонии закладки фундамента двух производственных предприятий – сварочного завода и красильной фабрики в Гаджигабульском промышленном парке. Оба предприятия внесут свой вклад в развитие промышленности, став следующим шагом в направлении локализации производства автомобилей в Азербайджане.