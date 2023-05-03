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Пользователи "Trendyol" в Азербайджане смогут напрямую получать свои заказы

Экономика Материалы 3 мая 2023 13:41 (UTC +04:00)
Пользователи "Trendyol" в Азербайджане смогут напрямую получать свои заказы

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Азербайджанским пользователям популярной турецкой торговой платформы "Trendyol" предлагается новая возможность.

Как сообщает в среду Trend, при входе на сайт платформы появляется опция "Теперь вы можете получать свои заказы с "Trendyol" на адрес в Азербайджане".

Благодаря нововведению теперь можно зарегистрироваться по азербайджанскому номеру телефона и отслеживать заказ на сайте "Trendyol". Заказчик может выбрать опцию "доставка товара на дом", указав в качестве адреса свой домашний адрес.

Отметим, что до сих пор у "Trendyol" не было службы прямой доставки в Азербайджан.

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