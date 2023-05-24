В 2022 г. на строительство на освобожденных территориях Азербайджана были выделены 82,2 млн манатов

БАКУ /Trend/ - В 2022 году на проектирование и строительство новых жилых комплексов на освобожденных территориях Азербайджана были выделены 82,8 миллиона манатов.

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в законопроекте "Об исполнении государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2022 год".

Кроме того, на улучшение питьевого водоснабжения территорий направлено 30,3 миллиона манатов, а на мелиоративные работы - 115,7 миллиона манатов.

Отметим, что на реконструкцию и восстановление освобожденных от оккупации территорий из государственного бюджета на 2022 год было выделено в целом 4311,0 миллиона манатов.