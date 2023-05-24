В 2022 г. дефицит госбюджета Азербайджана был на 55,4% меньше прогнозируемого

БАКУ /Trend/ - В 2022 году дефицит госбюджета Азербайджана был на 55,4% меньше прогнозируемого.

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в "Годовом отчете об исполнении государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2022 год", который обсуждался на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса Азербайджана по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Было отмечено, что хотя верхний предел дефицита государственного бюджета на 2022 год был утвержден в размере 3106,0 миллиона манатов, фактический дефицит составил 1385,0 миллиона манатов (на 1721,0 миллиона манатов, или 55,4 процента меньше прогнозируемого показателя). Дефицит государственного бюджета составляет 1,0 процента от фактического ВВП 2022 года, что на 2,8 процентных пункта меньше прогнозируемого предела. Финансирование дефицита бюджета осуществлялось за счет привлеченных внешних кредитов по подписанным проектам (259,7 миллиона манатов), внутреннего и внешнего долга (976,3 миллиона манатов), приватизации государственного имущества (115,4 миллиона манатов) и остатка на едином казначейском счете (33,6 миллиона манатов).

Значительное сокращение дефицита по сравнению с прогнозируемым показателем произошло за счет налоговых и таможенных поступлений в государственный бюджет, значительно превысивших прогнозируемую сумму, а также за счет экономного исполнения расходов государственного бюджета.