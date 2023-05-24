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Состоялось очередное заседание Экономического совета Азербайджана (ФОТО)

Экономика Материалы 24 мая 2023 19:48 (UTC +04:00)
Состоялось очередное заседание Экономического совета Азербайджана (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - Состоялось очередное заседание Экономического совета Азербайджана.

Как сообщили Trend в среду в Кабинете министров, в повестке заседания, проведенного 24 мая 2023 года под председательством премьер-министра Али Асадова, председателя Экономического совета, были рассмотрены экономическая ситуация за истекший период текущего года, глобальные и региональные экономические прогнозы, прогнозы социально-экономического роста в Азербайджане на 2023 год и среднесрочный период, в том числе прогнозы по нефтегазовому сектору.

Также были рассмотрены проект изменений, касающихся совершенствования налогового администрирования, стимулирования инвестиций и обеспечения большей прозрачности в экономической сфере, обсуждены проделанная работа и мероприятия, которые предстоит реализовать по индикаторам проекта Группы Всемирного банка "Благоприятная деловая среда" и другие текущие вопросы.

На заседании были заслушаны доклад министра экономики Микаила Джаббарова и отчет секретариата Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам.

По итогам заседания были приняты решения по обсуждаемым вопросам и даны поручения соответствующим органам.

Состоялось очередное заседание Экономического совета Азербайджана (ФОТО)
Состоялось очередное заседание Экономического совета Азербайджана (ФОТО)
Состоялось очередное заседание Экономического совета Азербайджана (ФОТО)
Состоялось очередное заседание Экономического совета Азербайджана (ФОТО)
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