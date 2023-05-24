Состоялось очередное заседание Экономического совета Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Состоялось очередное заседание Экономического совета Азербайджана.

Как сообщили Trend в среду в Кабинете министров, в повестке заседания, проведенного 24 мая 2023 года под председательством премьер-министра Али Асадова, председателя Экономического совета, были рассмотрены экономическая ситуация за истекший период текущего года, глобальные и региональные экономические прогнозы, прогнозы социально-экономического роста в Азербайджане на 2023 год и среднесрочный период, в том числе прогнозы по нефтегазовому сектору.

Также были рассмотрены проект изменений, касающихся совершенствования налогового администрирования, стимулирования инвестиций и обеспечения большей прозрачности в экономической сфере, обсуждены проделанная работа и мероприятия, которые предстоит реализовать по индикаторам проекта Группы Всемирного банка "Благоприятная деловая среда" и другие текущие вопросы.

На заседании были заслушаны доклад министра экономики Микаила Джаббарова и отчет секретариата Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам.

По итогам заседания были приняты решения по обсуждаемым вопросам и даны поручения соответствующим органам.