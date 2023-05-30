Организация отечественного производства лекарств важна с точки зрения оптимизации цен - Вугар Байрамов

БАКУ /Trend/ - Некоторое время назад в министерстве экономики состоялась встреча с представителями турецкой фармацевтической компании "Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş". На встрече с участием министра экономики Микаила Джаббарова были обсуждены вопросы расширения сотрудничества с компанией. Было подписано соглашение о сотрудничестве между ОАО "Азербайджанская инвестиционная компания" и компанией "Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş".

В соответствии с соглашением о сотрудничестве с турецкой компанией "Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş" в Азербайджане планируется строительство фармацевтического завода с целью импортозамещения важной фармацевтической продукции за счет местного производства.

Как сказал Trend член комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по экономической политике, промышленности и предпринимательству Вугар Байрамов, организация совместного производства лекарств с Турцией была в приоритете.

"Мы импортируем более 90 процентов лекарств. Поэтому организация отечественного производства важна, с одной стороны, с точки зрения сокращения импорта, а с другой стороны, с точки зрения оптимизации цен", - отметил он.