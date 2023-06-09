Инвестиции в регионы Азербайджана выросли на 88% - министр

БАКУ /Trend/ - За первый квартал 2023 года инвестиции в основной капитал в регионах Азербайджана составили 1,7 миллиарда манатов, увеличившись на 88 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом написал в Twitter министр экономики Микаил Джаббаров.

Отметим, что в 2022 году в основной капитал в Азербайджане были направлены 18 миллиардов 272,3 миллиона манатов, что на 5,5 процента больше, чем в 2021 году. В общей стоимости средств, направленных в основной капитал, средства предприятий и организаций составили 49,3 процента, бюджетные средства - 36,4 процента, личные средства населения - 6,7 процента, банковские кредиты - 2,6 процента, прочие средства - 5 процентов.