В Азербайджане будут возвращены некоторые платежи

БАКУ /Trend/ - Поставщик платежных услуг должен возместить плательщику сумму неавторизованной платежной операции со всеми сервисными сборами, взимаемыми с плательщика за выполнение этой платежной операции.

Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в новом законопроекте "О платежных услугах и платежных системах", который обсуждается на сегодняшнем заседании Комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Требования статьи 25.1 настоящего закона применяются даже в том случае, если платежная операция инициирована посредником.

В случае инициирования посредником неавторизованной платежной операции поставщик платежных услуг, обслуживающий счет, возвращает плательщику средства в порядке, установленном статьей 25.2 настоящего закона.

При установлении вины посредника по неавторизованной платежной операции он обязан возместить поставщику платежных услуг расходы, понесенные тем в связи с возвратом средств плательщику.