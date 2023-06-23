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Предупреждены страховые компании, рассылающие смс-сообщения населению – Талех Кязимов

Экономика Материалы 23 июня 2023 13:43 (UTC +04:00)
Предупреждены страховые компании, рассылающие смс-сообщения населению – Талех Кязимов

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Страховые агенты рассылают смс-сообщения гражданам, что если они не застрахуют свое имущество, то будут оштрафованы. Однако у них нет таких полномочий.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал председатель Центрального банка Азербайджана Талех Кязимов во время обсуждения предлагаемых изменений в закон "О Центральном банке Азербайджанской Республики" на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент).

Он отметил, что страховые компании и агенты уже предупреждены на этот счет.

"Мы знаем, что потребители обеспокоены в связи с этим вопросом, и мы уже предупредили и страховые компании, и их агентов, что отправка SMS, звонки потребителям не в их компетенции", - добавил Кязимов.

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