Состоялась встреча между KOBIA и группой компаний Albayrak

БАКУ /Trend/ - Находящийся с визитом в Стамбуле председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) при Министерстве экономики Азербайджанской Республики Орхан Мамедов встретился с членом правления турецкой группы компаний Albayrak Мустафой Албайраком.

Об этом в четверг Trend сообщили в KOBİA.

На встрече между KOBIA и турецкой группой компаний Albayrak состоялся обмен мнениями о новых проектах компании, реализуемых в Азербайджане, а также о возможностях сотрудничества.

Отметим, что KOBİA - юридическим лицо, призванное поддерживать развитие малого и среднего бизнеса в Азербайджане, оказывая ряд услуг субъектам МСБ, осуществляя координацию и регулирование услуг, оказываемых в этой области государственными органами.

Группа компаний Albayrak работает более чем в 20 секторах, таких как строительство, недвижимость, промышленность, логистика, медиа, туризм. В группу компаний входит около 80 компаний и брендов.