В Азербайджане увеличилось число трудовых договоров

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане, в результате комплексных мер, направленных на повышение возможностей трудоустройства, легализацию неофициальной занятости, продолжается рост числа трудовых договоров.

Как сообщили в понедельник Trend в Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана, за январь-июнь 2023 года число трудовых договоров в Азербайджане увеличилось на 1 процент или на 18,5 тысячи контрактов по сравнению с началом года и достигло 1 миллиона 765 тысяч.

Проведенные реформы относительно заработной платы и увеличение числа трудовых договоров привели к увеличению фонда заработной платы. С января по июнь 2023 года фонд заработной платы увеличился еще на 10 процентов.

В целом за последние пять лет произошло увеличение числа трудовых договоров на 35 процентов, а фонда заработной платы - в 2,5 раза.