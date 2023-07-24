Названа дата очередного заседания ЦБ Азербайджана по учетной ставке

БАКУ /Trend/ - Следующее решение правления Центрального банка Азербайджана (ЦБА) о параметрах процентного коридора будет обнародовано 26 июля, сообщает в понедельник Trend.

Согласно данным регулятора, ожидается обнародование информации и проведение пресс-конференции для журналистов.

Как сообщала ранее Trend заместитель начальника департамента анализа рыночной конъюнктуры Газпромбанка Гульнара Хайдаршина, азербайджанский регулятор, на предстоящем заседании правления, продлит паузу в повышении ставки и сохранит ее на уровне девяти процентов.

"Аргументами в пользу данного решения являются устойчивое замедление инфляции, которая при этом превосходит ставку рефинансирования, стабильный уровень долларизации вкладов населения, ослабление внешнего инфляционного фона, а также необходимость создания дополнительных условий для роста в ненефтегазовом секторе", - считает Хайдаршина.

Напомним, что ЦБА 21 июня принял решение оставить учетную ставку без изменений - на уровне 9 процентов. Верхний и нижний пределы процентного коридора также остались неизменными на уровне 10 и 7,5 процента соответственно.