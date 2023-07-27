Назван объем средств, израсходованных в Азербайджане на трудовые пенсии за I полугодие 2023 года

БАКУ /Trend/ - В первом полугодии 2023 года дополнительно на трудовые пенсии было израсходовано 402 миллиона манатов.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал председатель правления Государственного фонда социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана Гималай Мамишев в ходе пресс-конференции, посвященной работе, проделанной в первом полугодии 2023 года.

"Размер среднемесячной пенсии увеличился до 433,3 манатов. По сравнению с прошлым годом наблюдается рост на 16,4 процента", - подчеркнул он.

Отметим, что за последние пять лет были реализованы четыре пакета реформ, в рамках которых, как и по другим социальным выплатам, достигнут устойчивый рост пенсий. Так, с 1 февраля 2023 года в качестве составной части нового пакета социальных реформ, реализуемых с начала этого года, размер минимальной трудовой пенсии был увеличен до 280 манатов. Таким образом, по сравнению с 2018 годом минимальная пенсия увеличилась в 2,5 раза. В настоящее время размер минимальной пенсии превышает прожиточный минимум для пенсионеров на 40,7 процента.