SOCAR и Microsoft подписали меморандум в сфере инноваций и передового опыта

БАКУ /Trend/ - Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR и корпорация Microsoft подписали меморандум о взаимопонимании, сообщает в пятницу Trend.

Согласно информации SOCAR, в рамках достигнутого соглашения планируется сотрудничество в сферах цифровизации, инноваций, совершенствования инфраструктуры информационных технологий, развития человеческого капитала, а также разведки, добычи, переработки, маркетинга, транспорта, кибербезопасности. Таким образом, стороны создадут благоприятную основу для создания инновационного центра передового опыта.

Корпоративная стратегия SOCAR до 2035 года предусматривает реализацию целей по энергетической безопасности, цифровизации, устойчивости бизнеса, эффективности и оптимизации, энергетическому переходу.

Меморандум также является частью долгосрочной стратегии компании и направлен на модернизацию операционной модели за счет применения чистых, цифровых и инновационных технологий на предприятиях госнефтекомпании, более эффективного выполнения технических и технологических операций, укрепления бизнеса.

Напомним, что ранее SOCAR и мировой лидер CISCO Systems Inc достигли соглашения о сотрудничестве в сфере цифровой трансформации, сетевых решений и программного обеспечения для внедрения новых технологий. Сотрудничество предусматривает реализацию проектов между сторонами в сферах технологической инфраструктуры, безопасной цифровой трансформации, устойчивых ИТ-систем, а также создания комфортного пользовательского опыта.