АЖД построили 25 пешеходных переходов на Абшеронской кольцевой линии

БАКУ /Trend/ - Для обеспечения безопасного перехода через железные дороги, на Абшеронской кольцевой линии ЗАО "Азербайджанские железные дороги" было построено 12 подземных автомобильных туннелей, 25 подземных и надземных пешеходных переходов.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на ЗАО, 110 километров путей на линии огорожены каменными и металлическими сетками, а 119 километров железнодорожных линий - капитально отремонтированы.

Кроме того, были отремонтированы системы электроснабжения, связи и подачи сигналов.