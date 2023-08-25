Азербайджан и Великобритания подписали меморандум в сфере развития животноводства

БАКУ /Trend/ - ООО "Азершекер" и английская компания "Genus ABS Global" подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве, сообщает в пятницу Trend.

Согласно данным Агентства по развитию экономических зон Азербайджана, целью меморандума является развитие животноводческой отрасли в Азербайджане, создание молочно-мясных ферм, обладающих конкурентоспособностью и экспортным потенциалом.

Агентство отмечает, что документ подписали региональный директор компании Genus ABS Global Марк Смит и председатель совета директоров ООО "Азершекер" Анар Мехтиев.

Напомним, что по данным Госкомстата Азербайджана, в январе – июле 2023 года в Азербайджане было произведено 327 тысяч тонн мяса, 1,305 миллиона тонн молока и 1,305 миллиарда куриных яиц. Производство мяса выросло на 3,1 процента, молока – на 1,6 процента, куриных яиц – на 12 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. За указанный период производство продукции в сфере животноводства в стоимостном выражении выросло на 17,18 процента - до 3,411 миллиарда манатов.