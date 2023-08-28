Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 28 августа

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 28 августа 2023 года установлен на уровне 1,7 и 1,8374 маната соответственно, сообщает в понедельник Trend.

Курс азербайджанского маната по отношению к мировым валютам согласно данным Центрального банка Азербайджана на понедельник: