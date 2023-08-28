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Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 28 августа

Экономика Материалы 28 августа 2023 09:19 (UTC +04:00)
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 28 августа

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 28 августа 2023 года установлен на уровне 1,7 и 1,8374 маната соответственно, сообщает в понедельник Trend.

Курс азербайджанского маната по отношению к мировым валютам согласно данным Центрального банка Азербайджана на понедельник:

Валюты

1 доллар США

USD

1,7

1 евро

EUR

1,8374

1 австралийский доллар

AUD

1,0932

1 аргентинский песо

ARS

0,0049

1 белорусский рубль

BYN

0,6735

1 бразильский реал

BRL

0,3488

1 дирхам ОАЭ

AED

0,4628

1 южноафриканский ранд

ZAR

0,0913

100 южнокорейских вон

KRW

0,1284

1 чешская крона

CZK

0,0763

100 чилийских песо

CLP

0,2009

1 китайский юань

CNY

0,2334

1 датская крона

DKK

0,2466

1 грузинский лари

GEL

0,648

1 гонконгский доллар

HKD

0,2167

1 индийская рупия

INR

0,0206

1 британский фунт стерлингов

GBP

2,1421

100 индонезийских рупий

IDR

0,0111

100 иранских риалов

IRR

0,004

1 шведская крона

SEK

0,1541

1 швейцарский франк

CHF

1,9249

1 израильский шекель

ILS

0,4484

1 канадский доллар

CAD

1,2506

1 кувейтский динар

KWD

5,5109

1 казахский тенге

KZT

0,0037

1 кыргызский сом

KGS

0,0193

100 ливанских фунтов

LBP

0,0113

1 малайзийский ринггит

MYR

0,3656

1 мексиканский песо

MXN

0,1017

1 молдавский лей

MDL

0,0956

1 египетский фунт

EGP

0,055

1 норвежская крона

NOK

0,1591

100 узбекских сомов

UZS

0,0141

1 польский злотый

PLN

0,4112

1 российский рубль

RUB

0,0178

1 сингапурский доллар

SGD

1,2541

1 саудовский риал

SAR

0,4531

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

XDR

2,2556

1 турецкая лира

TRY

0,064

1 тайваньский доллар

TWD

0,0534

1 таджикский сомони

TJS

0,1555

1 новый туркменский манат

TMT

0,4857

1 украинская гривна

UAH

0,0461

100 японских йен

JPY

1,161

1 новозеландский доллар

NZD

1,006

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