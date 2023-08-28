Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика

Назван объем инвестиций, которые будут вложены в промпарки Карабаха

Экономика Материалы 28 августа 2023 17:16 (UTC +04:00)
Назван объем инвестиций, которые будут вложены в промпарки Карабаха

Читайте Trend в

Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В Агдамском промышленном парке и "Экономической зоне Аразской долины" в Джебраиле до сих пор статус резидента и нерезидента был предоставлен 31 хозяйствующему субъекту с инвестиционным капиталом более 200 миллионов манатов, сообщает в понедельник Trend.

Согласно информации Агентства по развитию экономических зон при министерстве экономики Азербайджана, посредством этих субъектов бизнеса планируется создать в указанных промпарках более двух тысяч рабочих мест.

Агентство отмечает, что многие резиденты уже приступили к строительным работам, а некоторые из них ведут проектные работы, в ближайшее время ожидается начало строительства.

Напомним, что в целом статус резидента в промышленных зонах Азербайджана получили 134 субъекта предпринимательства, из них 68 уже приступили к производственной деятельности.

Общий объем их инвестиций составляет более 7,2 миллиарда манатов.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости