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Официальный курс маната к мировым валютам на 7 сентября

Экономика Материалы 7 сентября 2023 09:12 (UTC +04:00)
Официальный курс маната к мировым валютам на 7 сентября

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на седьмое сентября 2023 года установлен на уровне 1,7 и 1,8221 маната соответственно, сообщает в четверг Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным Центрального банка Азербайджана на четверг:

Валюты

1 доллар США

USD

1,7

1 евро

EUR

1,8221

1 австралийский доллар

AUD

1,0823

1 аргентинский песо

ARS

0,0049

1 белорусский рубль

BYN

0,6735

1 бразильский реал

BRL

0,3415

1 дирхам ОАЭ

AED

0,4628

1 южноафриканский ранд

ZAR

0,0884

100 южнокорейских вон

KRW

0,1275

1 чешская крона

CZK

0,075

100 чилийских песо

CLP

0,1944

1 китайский юань

CNY

0,2321

1 датская крона

DKK

0,2443

1 грузинский лари

GEL

0,6478

1 гонконгский доллар

HKD

0,2168

1 индийская рупия

INR

0,0204

1 британский фунт стерлингов

GBP

2,1247

100 индонезийских рупий

IDR

0,0111

100 иранских риалов

IRR

0,004

1 шведская крона

SEK

0,1529

1 швейцарский франк

CHF

1,9062

1 израильский шекель

ILS

0,4431

1 канадский доллар

CAD

1,2453

1 кувейтский динар

KWD

5,5105

1 казахский тенге

KZT

0,0037

1 кыргызский сом

KGS

0,0194

100 ливанских фунтов

LBP

0,0113

1 малайзийский ринггит

MYR

0,3635

1 мексиканский песо

MXN

0,0962

1 молдавский лей

MDL

0,0954

1 египетский фунт

EGP

0,055

1 норвежская крона

NOK

0,1586

100 узбекских сомов

UZS

0,014

1 польский злотый

PLN

0,3989

1 российский рубль

RUB

0,0173

1 сингапурский доллар

SGD

1,2456

1 саудовский риал

SAR

0,4532

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

XDR

2,2488

1 турецкая лира

TRY

0,0634

1 тайваньский доллар

TWD

0,0531

1 таджикский сомони

TJS

0,1553

1 новый туркменский манат

TMT

0,4857

1 украинская гривна

UAH

0,046

100 японских йен

JPY

1,152

1 новозеландский доллар

NZD

0,9982

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