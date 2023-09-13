Инвестиции Азербайджана в экономику Грузии значительно выросли

БАКУ/Trend/- Прямые инвестиции Азербайджана в экономику Грузии в первом полугодии 2023 года составили 45 миллионов 446 тысяч долларов США, тем самым увеличившись в 2,9 раза.

Как передает в среду Trend, со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), объем этого показателя в 2,9 раза или на 30 миллионов 167 тысяч долларов превышает соответствующий период прошлого года (15 миллионов 447 тысяч долларов).

Отметим, что за этот период прямые инвестиции Грузии в экономику Азербайджана снизились на 37,2 процента и составили 8,9 миллиона долларов.