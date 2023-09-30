Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - По итогам этой недели официальный курс азербайджанского маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.

Официальный курс маната по отношению к доллару 18 сентября 1,7 25 сентября 1,7 19 сентября 1,7 26 сентября 1,7 20 сентября 1,7 27 сентября 1,7 21 сентября 1,7 28 сентября 1,7 22 сентября 1,7 29 сентября 1,7 Средний курс за неделю 1,7 Средний курс за неделю 1,7

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к евро повысился на 0,0117 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0148 маната и составил 1,7980 маната за евро.

Официальный курс маната по отношению к евро 18 сентября 1,8142 25 сентября 1,8102 19 сентября 1,8157 26 сентября 1,8006 20 сентября 1,8155 27 сентября 1,7951 21 сентября 1,8079 28 сентября 1,7858 22 сентября 1,8109 29 сентября 1,7985 Средний курс за неделю 1,8128 Средний курс за неделю 1,7980

На этой неделе официальный курс маната по отношению к российскому рублю повысился на 0,0001 маната. Средневзвешенный курс остался без изменений.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 18 сентября 0,0175 25 сентября 0,0176 19 сентября 0,0176 26 сентября 0,0177 20 сентября 0,0176 27 сентября 0,0176 21 сентября 0,0176 28 сентября 0,0175 22 сентября 0,0177 29 сентября 0,0175 Средний курс за неделю 0,0176 Средний курс за неделю 0,0176

На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире повысился на 0,0007 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0006 маната и составил 0,0623 маната за лиру.