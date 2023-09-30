Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - По итогам этой недели официальный курс азербайджанского маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.
Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
18 сентября
|
1,7
|
25 сентября
|
1,7
|
19 сентября
|
1,7
|
26 сентября
|
1,7
|
20 сентября
|
1,7
|
27 сентября
|
1,7
|
21 сентября
|
1,7
|
28 сентября
|
1,7
|
22 сентября
|
1,7
|
29 сентября
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к евро повысился на 0,0117 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0148 маната и составил 1,7980 маната за евро.
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
18 сентября
|
1,8142
|
25 сентября
|
1,8102
|
19 сентября
|
1,8157
|
26 сентября
|
1,8006
|
20 сентября
|
1,8155
|
27 сентября
|
1,7951
|
21 сентября
|
1,8079
|
28 сентября
|
1,7858
|
22 сентября
|
1,8109
|
29 сентября
|
1,7985
|
Средний курс за неделю
|
1,8128
|
Средний курс за неделю
|
1,7980
На этой неделе официальный курс маната по отношению к российскому рублю повысился на 0,0001 маната. Средневзвешенный курс остался без изменений.
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
18 сентября
|
0,0175
|
25 сентября
|
0,0176
|
19 сентября
|
0,0176
|
26 сентября
|
0,0177
|
20 сентября
|
0,0176
|
27 сентября
|
0,0176
|
21 сентября
|
0,0176
|
28 сентября
|
0,0175
|
22 сентября
|
0,0177
|
29 сентября
|
0,0175
|
Средний курс за неделю
|
0,0176
|
Средний курс за неделю
|
0,0176
На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире повысился на 0,0007 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0006 маната и составил 0,0623 маната за лиру.
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
18 сентября
|
0,0630
|
25 сентября
|
0,0626
|
19 сентября
|
0,0629
|
26 сентября
|
0,0625
|
20 сентября
|
0,0629
|
27 сентября
|
0,0623
|
21 сентября
|
0,0629
|
28 сентября
|
0,0622
|
22 сентября
|
0,0627
|
29 сентября
|
0,0619
|
Средний курс за неделю
|
0,0629
|
Средний курс за неделю
|
0,0623