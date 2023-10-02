Утвержден новый состав правления Национального депозитарного центра Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Утвержден новый состав правления Национального депозитарного центра (НДЦ).

Как сообщает в понедельник Trend, Наблюдательный совет структуры принял решение в связи с этим 28 сентября.

Согласно решению, заместителем председателя правления назначена Рена Айдын гызы Искендерова, членом правления - Рамин Галанфар оглу Нурахмедов.

Отметим, что с 2017 года до нового назначения Рена Искендерова работала главным специалистом, менеджером по аудиту в международной консалтинговой компании "Ernst & Young". Рамин Нурахмедов работает в Национальном депозитарном центре с июля 2023 года и занимал должность советника председателя правления.