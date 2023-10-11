В Азербайджанском институте метрологии планируется создание ряда лабораторий

БАКУ /Trend/ - Планируется создание 27 лабораторий в Азербайджанском институте метрологии.

Как передает в среду Trend, об этом сообщил начальник Государственной службы по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком при министерстве экономики Азербайджанской Республики Мамед Аббасбейли на мероприятии в связи со «Всемирным днем ​​стандартов».

По его словам, 19 февраля 2021 года в Анкаре состоялось 9-е заседание Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Турцией. В плане действий, принятом на заседании комиссии, Национальный институт метрологии Научно-технологического исследовательского совета Турции (TÜBİTAK UME) предложил создать 27 лабораторий в Азербайджанском институте метрологии и на данный момент ведется деятельность по созданию этих лабораторий.

Напомним, что сегодня прошло мероприятие в связи со «Всемирным днем ​​стандартов», организованное Азербайджанским институтом стандартизации (AZSTAND) при Государственной службе по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при министерстве экономики и Физико-техническим федеральным институтом ( PTB), который является Национальным институтом метрологии Германии.