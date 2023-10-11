В Азербайджане увеличились пассажироперевозки

БАКУ/Trend/ – Грузовые и пассажирские перевозки в Азербайджане за январь-сентябрь текущего года увеличились на 5,9 и 17,1 процентов соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает в среду Trend, информацию об этом распространил Государственный комитет по статистике.

Сообщается, что за отчетный период хозяйствующие субъекты, работающие в транспортной сфере, перевезли 166,9 миллиона тонн грузов. Морским транспортом было перевезено 4,2 процента, железнодорожным - 8,2 процента, воздушным - 0,1 процента, автомобильным - 56,7 процента, трубопроводным - 30,8 процента грузов.

Объем грузов, перевозимых транспортными средствами, принадлежащими негосударственному сектору, увеличился на 5,2 процента, удельный вес этого сектора в общем объеме перевозимых грузов составил 77,4 процента.

За 9 месяцев перевозчики обслужили 1 миллиард 364 миллиона пассажиров. 88 процентов пассажиров были перевезены автомобильным транспортом, 11,5 процента - метро, а остальные - другими видами транспорта.