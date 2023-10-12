В Азербайджане в этом году добыто нефти и газа на более чем 32 млрд манатов

БАКУ/Trend/ – Общая себестоимость продукции горнодобывающей промышленности за январь-сентябрь текущего года составила 34 363,3 млн. манатов (снижение на 2,4 процентов по сравнению с соответствующим периодом прошлого года).

Об этом в четверг сообщает Trend со ссылкой на ежемесячный отчет Государственного комитета статистики Азербайджана.

Согласно отчету, 32 382,7 млн. манатов пришлись на долю добычи сырой нефти и природного газа, что на 2,3 процентов меньше по сравнению с прошлым годом.

За отчетный период добыча товарной нефти, которая является основной продукцией месторождения, составила 22 513,8 тыс. тонн, а добыча товарного природного газа — 26 868,8 млн. тонн кубических метров.

"Добыча товарной нефти снизилась на 7,8 процентов по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, а добыча товарного газа выросла на 4,6 процентов", - отмечается в отчете.

Отметим, что за отчетный период в Азербайджане было добыто 22 603,5 тыс. тонн нефти (снижение на 7,7 процентов) и 35 900,7 млн. тонн кубометров газа (рост на 4,4 процента).