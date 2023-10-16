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Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 16 октября

Экономика Материалы 16 октября 2023 11:08 (UTC +04:00)
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 16 октября

Читайте Trend в

Гюнай Гулиева
Гюнай Гулиева
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БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 16 октября 2023 года установлен на уровне 1,7 и 1,7893 маната соответственно, сообщает в понедельник Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным Центрального банка Азербайджана на понедельник:

Валюты

1 доллар США

USD

1.7

1 евро

EUR

1.7893

1 австралийский доллар

AUD

1.0747

1 аргентинский песо

ARS

0.0049

1 белорусский рубль

BYN

0.516

1 бразильский реал

BRL

0.3348

1 дирхам ОАЭ

AED

0.4628

1 южноафриканский ранд

ZAR

0.0896

100 южнокорейских вон

KRW

0.1255

1 чешская крона

CZK

0.0724

100 чилийских песо

CLP

0.181

1 китайский юань

CNY

0.2326

1 датская крона

DKK

0.2399

1 грузинский лари

GEL

0.6321

1 гонконгский доллар

HKD

0.2174

1 индийская рупия

INR

0.0204

1 британский фунт стерлингов

GBP

2.067

100 индонезийских рупий

IDR

0.0108

100 иранских риалов

IRR

0.004

1 шведская крона

SEK

0.1545

1 швейцарский франк

CHF

1.8856

1 израильский шекель

ILS

0.4272

1 канадский доллар

CAD

1.246

1 кувейтский динар

KWD

5.4929

1 казахский тенге

KZT

0.0036

1 кыргызский сом

KGS

0.0193

100 ливанских фунтов

LBP

0.0113

1 малайзийский ринггит

MYR

0.3587

1 мексиканский песо

MXN

0.0942

1 молдавский лей

MDL

0.0943

1 египетский фунт

EGP

0.055

1 норвежская крона

NOK

0.1558

100 узбекских сомов

UZS

0.0139

1 польский злотый

PLN

0.4003

1 российский рубль

RUB

0.0174

1 сингапурский доллар

SGD

1.2413

1 саудовский риал

SAR

0.4532

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

XDR

2.2269

1 турецкая лира

TRY

0.0611

1 тайваньский доллар

TWD

0.0527

1 таджикский сомони

TJS

0.1556

1 новый туркменский манат

TMT

0.4857

1 украинская гривна

UAH

0.0466

100 японских йен

JPY

1.1376

1 новозеландский доллар

NZD

1.0068

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