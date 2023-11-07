Пассажироперевозки поездами Баку-Сумгайыт выросли более чем на 40%

БАКУ /Trend/ - Стало известно количество пассажиров, перевезенных скоростными пассажирскими поездами Баку-Сумгайыт-Баку в январе-сентябре текущего года.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги", за указанный период было перевезено 4 миллиона 686 тысяч 373 человека.

Это на 41 процент больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Кроме того, за отчетный период из столицы в регионы и в обратном направлении было перевезено 229 тысяч 322 пассажира (на 31 процент больше, чем за тот же период прошлого года).

Отметим, что международные перевозки в связи с пандемией коронавируса (COVID-19) не были осуществлены.

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